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    Студентки костанайского колледжа занимались проституцией

    8 Июня 2023, 21:06

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области раскрыли преступную схему по сводничеству и вовлечению в занятие проституцией в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установлена 39-летняя жительница города Костанай, которая через социальные сети и мессенджеры, на протяжении длительного времени, вовлекала молодых студенток одного из городских колледжей в занятие проституцией. Сначала она проводила собеседование по трудоустройству в качестве мастера массажа, далее девушкам она сообщала, что они будут заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение», - сообщили в полиции.

    Девушкам женщина обеспечивала личную охрану, подбор клиентов на различных съемных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок.

    Таким образом, организатор данного бизнеса вовлекла в занятие проституцией в общей сложности более 10 девушек.

    «Полицейскими полностью установлен механизм совершения преступлений и все участники преступной ячейки. В ходе проведения обысковых мероприятий на съемных квартирах и местах проживания, изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге и 8 тыс российских рублей», - рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье «Вовлечение в занятие проституцией».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    МВД РК Общество Костанай
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