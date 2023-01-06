Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20% в Казахстане

    6 Января 2023, 09:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в целях реализации поручения Главы государства планируют увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По поручению Президента и партии «Аманат» значительно увеличена стипендия студентам медвузов. Для бакалавриата - почти в 2 раза, у интернов - на 25%, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15% в 2021 году.

    «До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15% и 20%. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и привлечет сильных абитуриентов в наши вузы», - говорит директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК Даулет Алдынгуров.

    По его словам, Министерством здравоохранения с 2021 года внедрено распределение грантов в резидентуре на основе заявок регионов. Это позволяет качественно проводить кадровую политику системы здравоохранения.

    В прошлом году за счет республиканского бюджета выделено 4700 образовательных грантов, из них 1500 грантов для резидентуры. Также проведена работа по разработке 21 профстандарта. В 2023 году планируется еще разработать и актуализировать 36 профстандартов.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил повысить размер стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах.


    Фото из открытых источников
    Вузы Минздрав РК Здравоохранение Общество Врачи
    Новости по теме
    Новости по теме
    Процедуру лишения вузов лицензий планируют пересмотреть в Казахстане
    Рост цен на обучение в вузах не исключают в Миннауки РК
    Как сделать высшее образование доступным - мнение вице-премьера
    Стипендии студентов увеличат в два раза до 2025 года в Казахстане
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
    2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
    3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
    4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
    5 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы
    Новости партнеров