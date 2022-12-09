Студентам казахстанских колледжей будут давать компетенции для открытия бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студентам колледжей будут давать компетенции для открытия бизнеса, чтобы они могли развивать свои стартап-проекты, уже обучаясь в колледже, создавали небольшие предприятия для оказания услуг. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позавчера я встречался со школьниками, которые обучаются в 7,8,9, 10 классах. На самом деле это очень одаренные дети, у которых глаза горят. Даже их уровень подготовки меня поразил. Подготовка была на очень высоком уровне. Вчера мы чествовали самых лучших студентов проекта «ТОП-100 лучших студентов колледжей». Многие ребята, уже обучаясь в колледжах, не просто готовят себя к тому, чтобы выйти после завершения обучения на рынок и искать работу. Мы сделаем так, чтобы давать им необходимые компетенции для открытия бизнеса, чтобы они могли развивать свои стартап-проекты, чтобы они получили необходимую информацию о том, как открыть свой бизнес, как сделать бизнес-план, где получить кредит», - сказал министр просвещения.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в колледжах уже открываются бизнес-инкубаторы.

«Мы хотим, чтобы наши выпускники не просто выходили на рынок и искали работу, а уже обучаясь в колледже, создавали небольшие предприятия для оказания услуг, могли трудоустраивать своих одногруппников. Мы видим, что проект успешен. В наших колледжах мы открываем бизнес-инкубаторы. Допустим, слесари, сантехники – востребованные профессии. Они могут открывать свое ИП и развивать свой бизнес. Необязательно выходить и искать работу. В этом плане работа по развитию предпринимательских навыков и открытие таких организаций тоже является важным направлением для нас», - добавил глава ведомства.

Вчера в Казахстане завершился республиканский конкурс«Топ-100 лучших студентов колледжей». Победители проекта получат возможность трудоустроиться в крупные предприятия. Лучших студентов колледжей на церемонии награждения приветствовал министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Он поздравил обучающихся с победой и пожелал им успехов в будущей профессиональной деятельности.



