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    Студента, спасшего ребенка при беспорядках, могут поощрить

    17 Января 2022, 14:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минздраве РК прокомментировали поступок студента Астанинского медицинского университета, который спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Какая поддержка была оказана студенту Астанинского медицинского университета, который спас ребёнка и получил ранее при беспорядках в Шымкенте? Альянс студентов просил обратить внимание ведомства на этот факт», - прозвучал вопрос от журналиста.

    «На сегодняшний день руководство университета, декан на постоянной связи со студентом. Он амбулаторно получает лечение. Университетом инициирована психологическая поддержка. После 6 февраля, когда начнутся занятия, будет решаться вопрос о его поощрении», - прокомментировала руководитель управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК Минздрава РК Марал Рахимжанова.

    Напомним, Альянс студентов Казахстана сообщил редакции о студенте Астанинского медицинского студента, который 5 января в Шымкенте спас ребенка и получил ранение в ногу во время беспорядков.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Шымкент МОН ЧП-2022 Алматинская трагедия
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