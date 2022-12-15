Student’s book: как получить возможность поработать в самых престижных организациях страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно официальной статистике, более 40% казахстанских выпускников не могут устроиться на работу по специальности. Работодатели хотят видеть уже опытных сотрудников, в то время, как студенты не знают, где же получить требуемые навыки. Чтобы облегчить задачу студентам, в инженерном центре Управления делами Президента был разработан новый цифровой инструмент, который открыл возможность прохождения практики в самых престижных организациях страны. Сервис получил название Student’s Book и был запущен только весной этого года, однако уже дает свои результаты. Какие возможности он открывает студентам и работодателям, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Почему студенты не могут найти работу по специальности

Задача любого студента - получить знания, опыт и найти хорошую работу. А цель любого HR - найти грамотных и лояльных специалистов для своих компаний.

Однако часто работодатели хотят видеть у себя уже опытных сотрудников, в то время, как студенты не знают, где им получить требуемый опыт, если без него на работу не принимают. Получается замкнутый круг.

Возможно, именно поэтому более 40% молодежи страны не могут устроиться по специальности после окончания вуза. С дипломом им приходиться зачастую идти работать в другие сферы, чтобы получить хоть какой-то опыт и стаж. В результате такого подхода специалисты, которые потратили 4 года на освоение одной профессии, начинают терять свои навыки и часто принимают решение о смене трудовой стези.

В связи с этим, у Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева даже возникли вопросы по использованию бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодежную практику.

«Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных еще не имели постоянной работы. Более 40% казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании работает не по специальности. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодежную практику», - сказал Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация» в мае текущего года.

Как проходят практику студенты в Казахстане

Некоторые организации в стране достаточно открыты и предлагают пройти у себя практику. В основном это те компании, которые понимают, что практиканты могут прийти к ним потом на работу. В этом также заинтересованы и вузы, чтобы студенты набирались как можно больше практического опыта и были максимально подготовлены к выпуску. Поэтому университеты и академии заключают меморандумы с организациями для направления студентов на практику или стажировку.

Однако, все же, очень часто у студентов оказывается небольшой выбор в организациях для прохождения практики (только те, с которыми у вуза заключен меморандум). Поэтому им приходится идти на практику туда, куда их направляют. Часто ребята мало знают об этой организации и не рассчитывают на будущее трудоустройство. Это демотивирует студентов и в целом является показателем формального отношения к практике.

В то же самое время значительное число работодателей испытывают трудности в поиске лояльных сотрудников и заботятся о том, чтобы в организации не было текучки.

Student ’ s book – возможность выбрать практику напрямую

В Управлении делами Президента решили подойти к этому вопросу с другой стороны. Заботясь о том, чтобы в структуре УДП работали грамотные и лояльные сотрудники, в организации было принято решение создать условия для того, чтобы обучать и взращивать такие кадры у себя практически с нуля.

Для этого был разработан цифровой инструмент Student’s book для студентов, который позволяет им, только считав QR код, направить заявку на прохождение практики или стажировки напрямую в организацию.

Сервис получил такое название для того, чтобы студентам было легче ориентироваться и понять, что это для них. Цифровой инструмент был разработан в РГП на ПХВ «Инженерный центр Управления материально-технического обеспечения УМТО», подведомственной организации Управления делами Президента РК.

Student’s book очень прост и удобен в применении. Достаточно считать QR код, выбрать - проходить практику, стажировку или стажировку с последующим трудоустройством и заполнить анкету.

Анкета также максимально проста в заполнении, требуются лишь персональные данные и биография, которую можно написать в свободной форме.

При этом, заявка попадает непосредственно в отдел кадров, минуя сбор множества документов и прочую бюрократию.

Такой подход не отпугивает потенциальных кандидатов. И несмотря на то, что сервис был запущен только в марте текущего года, он уже показал неплохие результаты.

Первый опыт

С момента запуска и на конец ноября в рамках проекта поступило уже 116 заявок, из них более 25 студентов успели пройти практику, а двое самых сильных выпускников были приняты на постоянную работу в сентябре 2022-го.

Директор РГП на ПХВ «Инженерный центр УМТО» (там был разработан сервис) Аскар Кусаинов отметил, что первоочередной целью, которая ставилась перед организацией при создании такого сервиса было сформировать кадровый резерв для УДП из числа наиболее перспективных студентов ведущих вузов страны, а также дать молодому поколению набраться опыта у профессионалов, проявить себя и, возможно, стать частью команды.

К слову, сервис был разработан именно в инженерном центре, потому как центр находится в постоянном поиске грамотных специалистов в динамично развивающейся IT-отрасли. Инженерный центр занимается цифровизацией и обеспечением деятельности Парламента РК (сайт Парламента, сайт УМТО и многие другие подсистемы, которые ежедневно помогают в работе депутатов и работников аппарата). То есть, центр работает с высокими технологиями, которые меняются ежедневно.

«В нашем центре работают IT-специалисты. Несмотря на то, что рынок IT переполнен, все же часто центру требуются специалисты узкой направленности, либо наоборот специалисты широкого профиля, которые могут работать в нескольких направлениях», - сказал Аскар Кусаинов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Действительно, рынок IT переполнен, однако и спрос на эти кадры ежегодно только увеличивается. Это означает, что конкуренция становится жестче. И найти лояльных и толковых сотрудников становится все тяжелее.

Поэтому в центре пришли к мнению, что легче взращивать такие кадры у себя с нуля, приглашая на практику. И даже если практикант не станет частью команды, он всегда может устроиться в другую организацию, получив опыт в одной и самых престижных.

К слову, идея взращивать кадры возникла в центре еще три года назад. Разработчик сервиса Student’s book руководитель службы разработки и сопровождения ИС Руслан Газизов в поиске талантов самостоятельно приглашал студентов на практику. За три года он обучил 60 студентов, 10 из них – самых сильных были трудоустроены в центр. А остальные, получив нужный опыт, смогли устроиться в другие компании.

По его словам, главной целью, которую команда ставила перед собой при разработке самого сервиса было - облегчить задачу студентам.

«Я сам когда-то был студентом и помню, как было сложно устроиться на работу. Все хотели опытного сотрудника. Поэтому вот уже три года мы в своей команде обучаем студентов, преследуя только одну цель – обучить хороших специалистов для себя и легче это делать с нуля, чем переучивать. Ведь эти же студенты, после получения какого-то опыта, все равно могут прибыть к нам, но с другим опытом. Либо же не прийти к нам, в таком случае мы можем пожалеть об упущенном таланте», - поделился своим мнением Руслан Газизов.

Таким образом, Student’s book – это сервис, где выигрывают все стороны. Студенты получают опыт, который требуют везде, а работодатели – кадровый резерв из качественных специалистов, которые знают куда пришли и будут разделять ценности организации.

Через Student’s book в инженерный центр поступило всего 64 заявки, из них 15 студентов прошли реальную практику. Двое поступивших на постоянную работу через Student’s book были приняты именно в инженерный центр в качестве младших разработчиков.

По сути, проект начал свою жизнь в инженерном центре. В результате его успешности руководство приняло решение масштабировать проект и подключить к участию в нем все подведомственные организации УДП – 19 из 24 организаций (6 организаций не участвуют в сервисе ввиду отсутствия потребности).

Теперь у студентов есть возможность пройти практику, а может и получить работу практически во всех организациях УДП.

АО «Центральная клиническая больница Медицинского центра УДП РК»

АО «Лечебно-оздоровительный комплекс Ок-Жетпес»

Как отбираются заявки

Сегодня Student’s book это настоящий рабочий инструмент. Подать заявку может любой студент из любого региона страны.

Руководитель отдела управления персоналом РГП на ПХВ «Инженерный центр УМТО» Ляззат Хусаинова рассказала о том, как заполняются и отбираются заявки.

«Мы рассматриваем каждую заявку в порядке очереди. В анкете нет жестких рамок и ограничений по презентации своих качеств. В поле «Биография» можно рассказать о себе в свободной форме. Это дает ряд преимуществ студентам, поскольку позволяет быть услышанным будущим работодателем. Это возможность продемонстрировать свои сильные стороны сразу», - отметила Ляззат Хусаинова.

Она добавила, что принять стараются всех желающих, в зависимости от наличия мест в организациях.

Какие направления выбирают студенты

Из 116 заявок, которые поступили в Student’s book, наиболее популярными направлениями оказались следующие специальности.

Разработчики сервиса считают, что это только начало и далее мы увидим больше заявок во всех организациях Управления. Ведь подать можно на любую вакансию (инженеры, врачи, журналисты, водители, механики и так далее).

РГП на ПХВ «Больница Медицинского центра УДП РК»

Журналисты НАО «Телерадиокомплекс Президента РК»

Организация размещает QR-код в вузах, презентует проект в разных сообществах студентов.

Как оценивают практикантов работодатели

В подведомственную организацию УДП РК АО «Центральная клиническая больница» поступило 12 заявок, из них 10 было одобрено, 1 находится на рассмотрении в данный момент.

Специалист центра инноваций и образования АО «Центральная клиническая больница» Алибек Полатбеков оценивает практикантов на высоком уровне.

«Все практиканты – талантливые ребята. В нашем случае, конечно, сложно назвать их студентами, поскольку это обучающиеся врачи, которые уже имеют квалификацию врача. Кто-то уже пишет научную работу. Тем не менее, подаются студенты высокого уровня», - отметил Алибек Полатбеков.

По его словам, польза от сервиса безусловна.

«Во-первых, мы находим потенциальных сотрудников, которые будут у нас работать. Во-вторых, таким образом мы гораздо более тесно сотрудничаем с медицинскими университетами страны. До этого мы сотрудничали только с тремя медуниверситетами города, теперь мы можем привлекать студентов из других медицинских вузов регионов», - пояснил специалист центра инноваций и образования больницы.

АО «Центральная клиническая больница Медицинского центра УДП РК»

Student ’ s book – путевка в жизнь

Бекасыл Каражан – младший разработчик, который бьл трудоустроен в «Инженерный центр УМТО» через Student’s book отметил, что для него это был прорыв.

«Вообще поиск работы, когда ты свежий, только выпустившийся специалист – это стресс. Я долго искал работу. Помню, после последнего собеседования я сильно расстроился. Пришел упадок сил, столько подаю, столько энергии трачу на собеседования и все тщетно. Даже пришли мысли поменять профессию. Дома тоже очень переживали. И вот в интернете случайно нашел приложение, подал заявку, ответили на следующий же день. Сразу поступил на практику. Через два месяца уже был принят на работу», - рассказал Бекасыл Каражан.

Он также рассказал, как проходило обучение.

«Не стоило даже бояться. Коллектив оказался классным, продвинутым, каждый старался помочь. Вообще у студента, который никогда не имел опыта работы в коллективе, всегда есть какие-то сомнения и волнение. И первый такой опыт определяет, останешься ты работать в этой профессии или нет. В моем случае все сложилось», - отметил Бекасыл Каражан.

Пройти полноценную практику для студента в современных казахстанских реалиях – это большая удача. Руководство некоторых компаний вообще считают, что это студенты и вуз должны платить за практику, поскольку получают благодаря им бесценный опыт. А вот получить возможность поработать в одной из самых престижных организаций страны – практически путевка в жизнь.



