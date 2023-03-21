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    Студент отправлял сообщения о взрывных устройствах для срыва уроков в Алматы

    21 Марта 2023, 08:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студент колледжа Академии искусств имени Жургенова отправлял ложные сообщения о взрывных устройствах для срыва уроков в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму в Алматы установлен и задержан несовершеннолетний студент колледжа Академии искусств имени Жургенова. Он подозревается в неоднократном заведомо ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении.

    Тревожные сообщения с угрозой он направлял четыре раза 27, 28 февраля и 2 марта в утреннее время с использованием программы по подмене электронного адреса на служебную электронную почту колледжа. После задержания и предъявления добытых улик он признался и уточнил, что совершил эти преступления в связи с неуспеваемостью в колледже, для срыва учебного процесса.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    МВД предупреждает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. У правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Большинство таких преступлений раскрывается в дежурные сутки», – сказал заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.

    Как подчеркнули в ведомстве, уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. На один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и объектов торговли может исчисляться миллионами тенге.

    В ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями, ежегодно варьируется от 500 тысяч до 2 млн тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Образование МВД РК
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