Студент отправлял сообщения о взрывных устройствах для срыва уроков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студент колледжа Академии искусств имени Жургенова отправлял ложные сообщения о взрывных устройствах для срыва уроков в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму в Алматы установлен и задержан несовершеннолетний студент колледжа Академии искусств имени Жургенова. Он подозревается в неоднократном заведомо ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении.

Тревожные сообщения с угрозой он направлял четыре раза 27, 28 февраля и 2 марта в утреннее время с использованием программы по подмене электронного адреса на служебную электронную почту колледжа. После задержания и предъявления добытых улик он признался и уточнил, что совершил эти преступления в связи с неуспеваемостью в колледже, для срыва учебного процесса.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

МВД предупреждает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. У правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Большинство таких преступлений раскрывается в дежурные сутки», – сказал заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.

Как подчеркнули в ведомстве, уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. На один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и объектов торговли может исчисляться миллионами тенге.

В ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями, ежегодно варьируется от 500 тысяч до 2 млн тенге.



