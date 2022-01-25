Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Студент открыл стрельбу в Гейдельбергском университете в Германии

    25 Января 2022, 01:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с произошедшим в Гейдельбергском университете вооруженным нападением. Учебное заведение расположено в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Погибла студентка, три человека получили тяжелые ранения. Злоумышленник открыл огонь по студентам в лекционном зале, а затем совершил самоубийство.

    Территория вблизи учебного заведения оцеплена. По предварительным данным, стрелявший был студентом. При себе он имел несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

    Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и пока не видит политической или религиозной подоплеки в этом деле.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Германия Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге