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    Строящийся в Туркменистане Аркадаг получил статус города государственного значения

    31 Марта 2023, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому хякимлик города Аркадаг Ахалского велаята переименован в хякимлик города Аркадаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Туркменистан сегодня.

    В связи с установлением для города Аркадаг в соответствии с Законом Туркменистана «О городе Аркадаг» особого правового статуса – города государственного значения Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому хякимлик города Аркадаг Ахалского велаята переименован в хякимлик города Аркадаг.

    Документом предписано хякимлику города Аркадаг совместно с Министерством адалат в месячный срок подготовить и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

    Как пишет агентство Fergana News, старт строительству Аркадага был дан в апреле 2019 года. Церемонию открытия объектов первой очереди застройки города обещали провести в ближайшее время. По планам это должен быть смарт-сити – «умный город». Здесь организуют движение электробусов и электромобилей, установят солнечные батареи, ветрогенераторы.

    В декабре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИДа республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как «самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе».

    Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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