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    Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью

    5 Ноября 2021, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате принятых мер по модернизации энергетического комплекса доля электроэнергии от ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четвертое направление предусматривает модернизацию энергетического комплекса с целью удовлетворения растущих потребностей экономики и населения. До 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2 400 МВт мощностей ВИЭ, 1 400 МВт – парогазовых установок и 1 604 МВт за счет модернизации существующих электростанций», - пояснил министр.

    Также планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской и Атырауской областями.

    «В результате принятых мер, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд кВтч», - добавил Асет Иргалиев.

    Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Атырауская область Западно-Казахстанская область Строительство Регионы Казахстана Миннацэкономики Асет Иргалиев
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