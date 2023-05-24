Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Правительство РК выделило из своего резерва около 2 млрд тенге для проведения ремонтных работ на котельных города Кокшетау. Значит ли это, что строительство ТЭЦ жителям областного центра можно не ждать? На этот вопрос на брифинге ответил аким города Кокшетау Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, строительство ТЭЦ не зависит от выделения средств, этот вопрос рассматривается на уровне Правительства и Министерства энергетики.

«Было проведено два конкурса, но, к сожалению, никто не изъявил желание принимать участие в них. На сегодня министерство корректирует этот проект. Проблема в том, что когда делали технико-экономическое обоснование, цены были другими, сейчас они уже устарели, и сегодня эта цена не соответствует действительности. А бизнес всегда готов прийти работать туда, где есть экономическая выгода. Понимаете, ТЭЦ – это глобальный вопрос, она нам необходима. Если будет у нас ТЭЦ, то ситуация будет значительно лучше, увеличится мощность, то есть мы сможем дальше вести строительство, вводить новые объекты», - пояснил Б. Гайса.

Но пока вопрос с ТЭЦ решается, город должен готовится к новому отопительному сезону. Вот на эти цели и выделены деньги из Правительства.

«Вы знаете, что мы провели большую работу в прошлом году по подготовке к отопительному сезону, прошли зиму без аварий, без экстренных ситуаций - все было в штатном режиме. Выделенные средства из Правительства - 2 млрд - пойдут на ремонт наших котельных установок. Также выделены средства 617 млн тенге на ремонт наших сетей. Думаю, что все работы мы выполним в сроки, подготовим нашу котельную к новому отопительному сезону, чтобы также, безболезненно, без ЧП и аварий пройти следующий отопительный сезон», - отметил аким.

Бауржан Гайса также подчеркнул, что прошлый отопительный сезон был пройден безболезненно из-за того, что городу были выделены дополнительные объемы мазута.

«Нас посещал Премьер-Министр, были выделены объемы мазута, соответственно, мы подключали газо-мазутные котлы, и поэтому безболезненно прошли отопительный сезон. Будут выделять мазут, проблем никаких не будет у нас. Город будет проходить отопительный сезон нормально», - ответил градоначальник.

Между тем, в областном центре также думают над идеей строительства котельных в отдаленных районах Кокшетау.

«Была идея рассмотреть возможность на Жайлау поставить локальную котельную, чтобы просто обеспечить нормальный тепловой режим. Этот вопрос пока в работе. Сейчас конкретно ничего сказать не можем», - заключил аким.

Напомним, в рамках подготовки региональных ТЭЦ и других теплоисточников к предстоящей зиме Правительство РК выделило из своего резерва свыше 1,9 млрд тенге для проведения ремонтных работ на котельных города Кокшетау.



