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    Строительство школы в микрорайоне «Нұр Бесік» ЖМ Коктал-1 включили в план – аким Астаны

    26 Сентября 2022, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что встретился с жителями микрорайона «Нур Бесік» и обсудил вопросы развития района, передает МИА «Казинформ».

    «На регулярной основе встречаемся с нашими горожанами. С жителями микрорайона «Нұр Бесік» (жилой массив Коктал-1) обсудили дальнейшее развитие района.

    Горожане подняли вопросы по строительству социальных объектов (школ, детсадов, медцентров), канализации, оформлению документов на дом, запуску дополнительных автобусов, установке теплых остановок, благоустройству дворовых территорий, тротуаров, проведению интернета и др.

    Ранее на встрече жители микрорайона «Нұр Бесік» озвучили волнующие вопросы, большая часть уже решена. К примеру, в микрорайоне в первую очередь необходимо было решить вопросы с питьевой водой, канализацией, освещением, газификацией, дорогами и др.

    Так, в микрорайоне построили сети водоснабжения (что позволило провести питьевую воду в микрорайон), электроснабжения, бытовой и ливневой канализации, газораспределительные сети – более половины домов уже перевели на газ, провели уличное освещение, из 14 улиц заасфальтировали 13 из них, благоустроили двор, установили остановки и др.

    Учитывая вопросы горожан, из системных вопросов в план включили строительство школы в данном микрорайоне, благоустройство общественных территорий, по детсаду – будем привлекать инвесторов, строительство медцентров (в густонаселенном районе Сарыарка), также проведем интернет и др. Поступившие на очередной встрече вопросы взяли в работу, по ним также составим график исполнения.

    Развитие жилых массивов находится на контроле у Главы государства», - написал аким столицы.

    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Акимат Строительство Общество
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