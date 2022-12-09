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    Строительство седьмого котла ТЭЦ-2 в Темиртау идет по графику

    9 Декабря 2022, 18:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рабочие поездки по региону начал с Темиртау. Глава региона посетил ТЭЦ-2 и ознакомился с ходом строительства седьмого котла. Это важный для города проект, реализация которого позволит уменьшит дефицит энергомощностей и улучшить теплоснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    Монтажные работы начались в апреле этого года. Ремонт здания котла и его металлоконструкций, монтаж котла № 7 и его вспомогательного оборудования выполняет компания AB Construction. Акиму области доложили, что работы идут по графику, проблем со стройматериалами нет. Скоро начнется установка оборудования. Ввод объекта в строй планируется осенью 2023 года.

    Производительность нового котла составит 420 тонн пара в час. Мощности будет достаточно, чтобы обеспечить темиртаусцев стабильным теплом и горячей водой.

    Ермаганбет Булекпаев также ознакомился с работой КарГРЭС-1.

    Затем аким области провел совещание по прохождению отопительного сезона. Обсуждались проблемные вопросы и пути их решения.

    Аким Темиртау Ораз Таурбеков доложил об обстановке. По его словам, на ТЭЦ-2 решается вопрос с введением дополнительных мощностей. Это позволит стабилизировать теплоснабжение жителей. КарГРЭС работает в обычном режиме. На станциях имеется нормативный запас угля.

    В акимате города заверили, что на жалобы жителей реагируют оперативно. Ремонтные бригады выезжают на место, выясняют причины и помогают устранить неполадки.

    В Темиртау проблемой является большой износ тепловых сетей.

    «Ремонт тепломагистрали продолжится. В 2023 году в рамках работ по подготовке к отопительному сезону будем реализовывать шесть проектов, из них два переходящих с этого года. В планах отремонтировать 28,8 км сетей», – сообщил Ораз Таурбеков.

    Кроме того, будут восстанавливать теплоизоляцию сетей, для аварийных бригад приобретут новую технику.

    Дома поселка Актау обогревают 17 автономных станций. Планируется строительство централизованной модульной котельной. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Энергетика Карагандинская область Строительство
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