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    Строительство общежитий для студентов затягивается в СКО

    26 Мая 2022, 19:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске строят три общежития для студентов колледжей и вуза. Из-за недобросовестных подрядчиков и судебных разбирательств возведение объектов затягивается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Строительные площадки посетил аким области Кумар Аксакалов.

    На три года затянулось возведение общежития для учащихся колледжа сферы обслуживания на 244 места. В управлении строительства отмечали, что договор расторгли и ищут нового подрядчика. Сегодня руководитель ведомства Кайрола Галеев сообщил, что конкурс прошел, к работам приступила местная компания.

    «На объекте 28 человек. На два этажа обеспечили строительным материалом. С понедельника начнется засыпка по периметру. В этом году планируем завершить строительство. Финансами обеспечены. Аванс уже выплатили подрядчику. По общежитию для школы олимпийского резерва на 244 места проблемы решили. Подрядчик работает. Идет монтаж 7-8 этажей. Финансы есть. В этом году планируем сдать. Для университета - 11-этажное общежитие. Проект, переходящий на следующий год. Стоимость его - 5 млрд тенге. Идут судебные процедуры, 30-го мая будет решение», - проинформировал К.Галеев.

    Аким области Кумар Аксакалов отметил, что дефицит мест в общежитиях составляет около 1,5 тыс.

    «Прежде всего, необходимо закрыть потребность университета. Подведены итоги конкурса давно, но пошли судебные разбирательства. Как только закончатся, местный подрядчик должен приступить к строительству двух общежитии на 1200 мест. Эта работа идет параллельно с тем, что мы увеличиваем контингент нашего университета. В этом году начнем сотрудничество с университетом Аризоны, что заметно прибавит число желающих обучаться в нашем вузе. Мы должны готовиться к тому, чтобы размещать студентов в нормальных условиях», - сказал К.Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Вузы Строительство
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