Строительство новой тепломагистрали завершится в Балхаше в 2021 году

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше в минувшем году началось строительство новой тепломагистрали. Реализация этого проекта позволит решить многолетнюю проблему жителей микрорайона «Конырат». Объект планируют ввести в строй летом этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Планы по развитию Балхаша на 2021 год обсудили на онлайн-совещании под председательством акима Карагандинской области Жениса Касымбека.

«Завершается реализация крупного проекта по строительству тепловывода от ТЭЦ до микрорайона «Конырат». Протяжённость сетей - 17 км. Сейчас работы завершены на 80%. Окончание планируется до июня, чтобы к следующему отопительному сезону подключить дома к новой теплотрассе», - сообщил аким города Ораз Таурбеков.

Разработан и прошёл экспертизу проект строительства внутриквартальных сетей в этом же микрорайоне.

В минувшем году в Балхаше более чем в два раза выросло жилищное строительство. Было введено 14 422 кв. метров жилья. По информации главы города, планов на этот год ещё больше - 18 тысяч кв. метров. По программе «Нурлы жер» будут сданы четыре 45-квартирных дома. Строительство четырёх многоэтажных домов планируется на частные инвестиции.

В 2021 году в Балхаше запланировано благоустройство 11 дворов, площади Независимости. Предусмотрены средства на средний ремонт дорог на семи улицах и строительство двух новых транспортных развязок.

По государственно-частному партнёрству рассматривается возможность строительства новой поликлиники.

На 2021 год в Балхаше запланированы инвестиции в объёме 47,1 млрд тенге. Корпорация «Казахмыс» намерена вложить средства в модернизацию предприятий. В регионе развивается «зелёная» энергетика - ещё одна солнечная электростанция строится близ Балхаша.

«В целом в Балхаше по итогам прошлого года достигнута положительная динамика основных показателей социально-экономического развития. Активизировалось жилищное строительство. По «Дорожной карте занятости» реализовано 10 инфраструктурных проектов. Например, в посёлке Саяк заменили водопроводные сети, сделали освещение. Начали реализацию важного проекта для жителей микрорайона «Конырат». В этом году необходимо продолжить работу по улучшению благополучия балхашцев и созданию комфортной городской среды», - сказал Женис Касымбек.

Напомним, в декабре прошлого года 92 балхашские семьи получили жильё. Ключи от квартир вручили многодетным и тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями; лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны; сиротам и другим категориям.