Строительство клиник и переработка мяса - итальянцы планируют новые проекты в Казахстане

РИМ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Италию казахстанская делегация провела двусторонние встречи с рядом итальянских компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Invest».

На встречах присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Италия Ерболат Сембаев, председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов, первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов, представители Министерства сельского хозяйства РК и казахстанского бизнес-сообщества.

Руководство одного из ведущих медицинских холдингов Италии GKSD Healthcare Management&Consulting на встрече с казахстанской делегацией подтвердило намерение о реализации инвестиционного проекта по строительству смарт-клиник в Астане.

По итогам встречи стороны договорились о визите технической группы компании в Казахстан в ближайшее время. Компания была проинформирована о программе Министерства здравоохранения РК по развитию инфраструктуры системы здравоохранения в сельской местности.

Во время посещения предприятия Allied Group, ведущего производителя специальных изделий для секторов нефтегазовой промышленности, тепловой и атомной энергетик, представители компании выразили намерение о реализации проекта по производству фитингов и сопутствующих товаров в Казахстане. Allied Group имеет 10 офисов, 14 заводов и 7 складов по всему миру. Мощность производства составляет 100 тысяч фитингов и 20 тысяч угловых труб в год.

В рамках визита делегация осмотрела производственную площадку Cremonini Group — итальянской многонациональной компании, работающей в пищевой промышленности. Руководство компании выразило интерес к реализации проектов в Казахстане, отметив, что Казахстан является стратегически важным рынком для реализации продукции. Компания была основана в провинции Модена в 1963 году Луиджи Кремонини. Численность сотрудников по всему миру насчитывает 18 500 человек, в 2021 году выручка компании составила 4,077 млрд евро.

Казахстанская делегация также посетила предприятие компании Parmalat Group, являющейся одним из крупнейших в Италии предприятий по производству и дистрибуции продуктов питания. Компания владеет тремя заводами в РК и реализовывает свою продукцию под брендами «ФудМастер», «БИО-С Имун +», «Локо Моко», «Дольче», President. Представители компании выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.