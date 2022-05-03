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    Строительство или реконструкция очистных сооружений требуется в 69 городах Казахстана

    3 Мая 2022, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проектов строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений и оцифровки данных Государственного градостроительного кадастра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Выступая по первому вопросу, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что на сегодняшний день в 69 городах Казахстана требуется строительство или реконструкция очистных сооружений. Профинансировать соответствующие проекты планируется за счет средств республиканского бюджета и международных организаций.

    Так, в настоящее время в четырех городах - Атырау, Кызылорда, Форт-Шевченко и Шымкент - уже начата реализация проектов строительства или реконструкции канализационно-очистных сооружений. Остальные 65 проектов с учетом инвестиционной привлекательности предлагается реализовать до 2028 года.

    По второму вопросу было отмечено, что в соответствии с поручением Главы государства планируется обеспечить полную оцифровку данных об инженерных сетях в АИС «Государственный градостроительный кадастр».

    Формирование точных пространственных данных по подземным сетям возможно только методом инженерно-геодезических изысканий. Вместе с тем, полная оцифровка инженерных сетей нецелесообразна без внедрения механизма непрерывной актуализации данных. Для этого инициированы законодательные поправки по обязательному предоставлению субъектами естественных монополий данных о технических характеристиках и свободных мощностях инженерных сетей, а также внедрение единой градостроительной экспертизы проектов всех уровней с внесением в государственный градостроительный кадастр. Благодаря этим мерам должна быть сформирована цифровая основа инженерных сетей, которая будет детализироваться в рамках текущей инвентаризации и онлайн-актуализации данных.

    Премьер-Министр РК одобрил озвученные подходы по обсуждаемым проектам и дал поручение провести необходимую проработку для их реализации.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК ЖКХ Цифровой Казахстан МИИР РК
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