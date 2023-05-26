Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+30+32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

    26 Мая 2023, 14:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Мейрбек Ихсанов и Генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия» Манас Тасыбаев проинспектировали ход строительства газопроводной инфраструктуры на алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, передает МИА «Казинформ».

    В соответствии с поручением Главы государства по переводу на газ алматинских ТЭЦ дочерней компанией АО «НК «QazaqGaz», АО «Интергаз Центральная Азия», начато строительство двух автоматических газораспределительных станций. Производительность АГРС составит 250 и 150 тыс. м3/час соответственно. Помимо этого, осуществляется строительство перемычки TIP-04 между магистральными газопроводами «Алматы-Байсерке-Талгар» и «Казахстан-Китай» производительностью 1 000 тыс. м3/час.

    «Дополнительный источник подачи природного газа позволит в дальнейшем поддерживать энергетическую безопасность и обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку газа по Алматинской области. В том числе и для алматинского энергокомплекса с учетом газификации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3», – рассказал Мейрбек Ихсанов.

    Согласно проектной документации, подрядными организациями полностью заказано необходимое оборудование, ожидается его поставка в срок. Завершение строительства АГРС и перемычки TIP-04 запланирован на конец декабря 2023 года.

    Ожидается, что реализация проекта улучшит качество жизни людей в Алматы за счет снижения загрязнения воздуха в городе и окрестностях, а также покроет растущее энергопотребление.

    Стоит отметить, что проект «Модернизация Алматинских ТЭЦов с минимизацией воздействия на окружающую среду» реализуется под руководством АО «Самрук-Энерго». QazaqGaz, в свою очередь, занимается строительством газовой инфраструктуры.

    Автор:

    Артем Волков

    Алматы ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как планируют устранить дефицит электроэнергии в Кызылординской области
    Свыше 2000 молодых людей будут трудоустроены по проекту «Жасыл ел» в Алматы
    Четыре крупных нефтегазовых проекта реализуют «Самрук-Қазына» и китайская CNPC
    В Алматы прошел ІІ Форум представителей Парламентских комитетов стран ЕАГ
    Популярное
    1 Задержан экс-мажилисмен Нуржан Альтаев
    2 Постепенный спад жары ожидается в Казахстане
    3 Почти 3,5 млн тенге может заплатить житель Тараза за мошенничество при легализации авто
    4 122 иностранца выдворили из страны в Актюбинской области
    5 Не спасают ни от холода, ни от жары – что думают астанчане об остановках