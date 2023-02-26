Строительство газопровода Бухара-Урал решит проблему обеспечения газом сел Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» решит проблему обеспечения газом сел Актюбинской области. Реализация проекта начнется в этом году. Об этом рассказал аким области Ералы Тугжанов в ходе встречи с жителями Каргалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Каргалинцы смогли задать главе региона волнующие их вопросы, большинство из которых касалось строительства и ремонта дорог, обеспечения сел газоснабжением.

«Для нашей области в настоящее время актуальна проблема обеспечения газом. Сырья достаточно, однако существующие сети не могут обеспечить транспортировку того объема, в котором нуждается регион. Сейчас они перегружены. Решение одно – строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал». Это очень большой проект, протяженность составит 162 км, общая стоимость – порядка 43 млрд тенге. В этом году мы приступим к строительству. Без этого мы не сможем снять с повестки дня вопрос газификации сел области», - сказал Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что в текущем году по области планируется газифицировать 12 сел. В Каргалинском районе будет продолжено начатое ранее строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода села Алимбет общей протяженностью 57,7 километров.

Аким рассказал о государственных мерах по развитию села. Начата реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей по всей стране.

«Наша область одной из первых приступила к реализации проекта «Ауыл аманаты», мы призываем всех жителей наших сел принять в нем активное участие. Это реальная возможность повысить свое благосостояние, поднять село. Этот проект позволит остановить отток населения из села. Есть те, кто благодаря «Ауыл аманаты» возвращается назад в села. Всем, кто переедет из города в село будет оказана всесторонняя поддержка», - заверил Ералы Тугжанов.

Так в села Каргалинского района с начала реализации проекта «Ауыл аманаты» переехали 56 семей.

Кроме того, в этом году в районе будет выполнен большой объем работ по ремонту внутрипоселковых дорог, также будет отремонтирована подъездная дорога к селу Кос-Истек, стартует реконструкция автомобильной дороги областного значения Дон-Бадамша-Актобе-Орск.



