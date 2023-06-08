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    Строительство Экибастузской ТЭЦ будет завершено к отопительному сезону

    8 Июня 2023, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К началу отопительного сезона все этапы строительства Экибастузской ТЭЦ будут завершены. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в кулуарах Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К началу отопительного сезона все работы будут завершены, все котлы будут отремонтированы, в том числе и теплосети. Соответствующие средства выделены, работы ведутся. Могу дать твердую гарантию от себя лично, поскольку был там 7 дней, в декабре», - сказал Роман Скляр.

    Первый зампремьера также прокомментировал информацию о строительстве трубы ТЭЦ в Петропавловске.

    «В Петропавловске строят новую трубу. Но в прошлом году, когда обрушилась одна труба, провели работы по реконструкции ТЭЦ на сумму порядка 17 млрд тенге. Отопительный сезон прошел ровно и лучше, чем в предыдущие годы. Этому способствовала работа акимата Петропавловска. Подготовили абсолютно все жилые дома, социальные объекты, качественно провели подготовительные работы к отопительному сезону», - отметил Роман Скляр.

    По сего словам, тоже самое происходит и в Экибастузе. Чтобы каждая многоэтажка получила качественный теплоноситель, нужно подготовиться качественно.

    «В том же Экибастузе многие дома не готовились к зиме должным образом. То есть, не промывали батареи, не ремонтировали тепловые узлы, да и в целом комплекс работ проходит не так, как нужно», - добавил спикер.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК Энергетика ЖКХ Строительство ТЭЦ Международный форум Астана
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