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    Строительство двух студенческих общежитий затянулось в СКО

    28 Мая 2023, 08:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова перенесли сроки сдачи в эксплуатацию двух студенческих общежитий, каждое из которых рассчитано на 244 места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общежития для специализированной школы колледжа-интерната олимпийского резерва и колледжа сферы обслуживания в Петропавловске начали строить еще при бывшем акиме области Кумаре Аксакалове. Объекты должны были помочь сократить дефицит мест.

    Общежитие для колледжа сферы обслуживания начали строить еще в 2020-м году. Сроки сдачи его в эксплуатацию переносили неоднократно. С подрядчиком расторгли договор и нашли нового. Теперь местная строительная компания занимается возведением здания.

    Общежитие для специализированной школы колледжа-интерната олимпийского резерва планировали сдать в июне прошлого года. К. Аксакалов тогда заявлял, что средства есть, работы идут. Однако и его до сих пор не ввели в эксплуатацию.

    Объекты, у которых есть все шансы стать долгостроями, недавно посетила мониторинговая группа от филиала партии AMANAT. По информации пресс-службы партии, строительство общежития для колледжа-интерната снова отстает от графика.

    «На объекте работали 18 человек, которые занимались фасадными и сварочными работами. Представитель подрядной организации заверил, что темпы строительства в ближайшее время будут наращивать. К концу недели начнутся работы по заливке полов, после чего рабочие в полном составе приступят к отделке внутренних помещений», - проинформировал член комиссии партийного контроля Александр Зель.

    Новая дата ввода в эксплуатацию этого общежития – сентябрь нынешнего года.

    Студенты колледжа сферы обслуживания, возможно, увидят предназначенное для них общежитие в этом году. Пока срок его сдачи – конец августа.

    По информации пресс-службы управления образования, в регионе функционируют 24 организации технического и профессионального образования. Из них пять – частные.

    При 19 колледжах действуют 20 общежитий, из которых три частных и одно арендуемое. Проектная мощность их составляет 3 135 мест. В общежитиях колледжей проживает 2 181 студент. При этом в Петропавловске для студентов колледжей не хватает 459 мест. В сельских же, напротив, наблюдается профицит в 919 мест.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Жилье
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