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    Строительство АЭС: наличие человеческого фактора при эксплуатации станции прокомментировал эксперт

    15 Мая 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов высказался касательно человеческого фактора при эксплуатации запланированной к строительству в стране АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Человеческий фактор начали исключать уже с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В течение часа человек вообще не должен будет заниматься никакой работой - за это время можно успокоиться, провести какую-то аналитику, а современная автоматика уже сама отрабатывает. Когда ты видишь, что что-то пошло не так, можно спокойно что-то изменять», - сказал Кумар Аусенов в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

    По его словам, все процессы в рассматриваемых Казахстаном технологиях максимально автоматизированы.

    «Если пойдет большой всплеск энергии, есть специальные стержни, которые будут поглощать эти нейтроны в реакторе, будет в большом количестве добавляться борированная вода, чтобы эту реакцию сбить. Операторы не смогут ничего вносить, потому что автоматика поначалу отрабатывает сама», - заверил спикер.

    Он также рассказал о подготовке специалистов.

    «Сейчас мы сотрудничаем с Институтом ядерной физики. Если специалисты будут обучаться в КазНУ в Алматы, то они будут проходить практики на работающем реакторе», - отметил К. Аусенов.

    Эксперта попросили назвать сумму затрат на строительство АЭС.

    «Мы примерно считаем, 12 млрд долларов на 2,4 года – это довольная высокая цена, она будет окупаться примерно в течение 20 лет. Сейчас будет идти общее обновление, и цена электричества АЭС будет более или менее соизмерима с новыми ценами, которые у нас предлагает Правительство и Минэнерго», - заключил эксперт.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Строительство
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