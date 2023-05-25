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    Стрелок ЦСК Минобороны стала чемпионом Кубка мира по стендовой стрельбе

    25 Мая 2023, 01:29

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Старший специалист отдела подготовки штатных команд Центрального спортивного клуба ефрейтор Асем Орынбай завоевала «золото» на рейтинговом Кубке мира, передает МИА «Казинформ».

    Соревнование проходит в Алматинской области в стрелковом клубе имени одного из самых известных стрелков Казахстана заслуженного мастера спорта Александра Асанова. В нем принимают участие более 360 сильнейших спортсменов из 42 стран.

    Ефрейтор Асем Орынбай завоевала золотую медаль в финале дисциплины «Skeet» среди женщин, опередив представительницу Индии Ганемат Сехон на последнем выстреле.

    «Все это время они шли наравне. Поэтому им пришлось делать дополнительные выстрелы. Наша спортсменка буквально «вырвала» победу у соперницы. Это действительно ошеломительная победа. Кубок мира еще не окончен, Асем будет еще выступать в упражнении «mixed team», – сказала тренер команды по стрельбе Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Ольга Важнина.

    Как сообщила тренер, в планах мастера спорта международного класса Асем Орынбай – подготовка к чемпионату мира, который состоится в августе в столице Азербайджана Баку. А главные старты сезона – Азиатские игры запланированы на сентябрь. Они пройдут в китайском городе Ханчжоу.

    Следует отметить, что Кубок мира по стендовой стрельбе позволяет поднять рейтинг по таблице ISSF и дает возможность получить лицензию на участие в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматинская область Минобороны РК
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