Стрельбу в начальной школе Нэшвилла устроила бывшая ученица

НЭШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ – Количество погибших в результате стрельбы в начальной христианской школе в столице штата Теннесси – городе Нэшвилле – выросло до 7 человек. Жертвами стали трое детей, а также трое взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Совершившая нападение женщина была застрелена в результате перестрелки с полицией. Местные власти раскрыли имя нападавшей – ее оказалась 28-летняя местная жительница Одри Хейл, которая по данным полиции, могла быть бывшей ученицей школы, где она устроила стрельбу. Полиция не уточнила, в каком именно году она училась в учебном заведении.

Жертвами Хейл стали Эвелин Дикхаус, Хэлли Шраггс и Уильям Кинней – им всем было всего 8-9 лет. Все трое были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями, но скончались по прибытии туда.

Жертвами среди взрослых стали директор школы Кэтрин Кунс, Синтия Пик, и сторож Майк Хилл – им всем было за 60. Синтия Пик была внештатным учителем в школе и вышла в этот день на замену.

У нападавшей была подробная карта школы, где были указаны все выходы. Полиция сейчас изучает обнаруженные записи. Во время нападения Хейл использовала два ружья и пистолет, причем по крайней мере две единицы оружия были приобретены ею на законных основаниях. В результате обыска дома нападавшей офицеры изъяли еще больше огнестрельного оружия.

Учебное заведение, где произошла стрельба, посещают учащиеся от 3-х до 11-12 лет. Ежедневно в школе находятся около 200 учащихся и 40-50 сотрудников школы.

Президент США Джо Байден назвал стрельбу в школе в Нэшвилле «душераздирающей трагедией и худшим кошмаром для семей».

Выступая в понедельник на Саммите женщин-предпринимателей Администрации малого бизнеса, президент Байден заявил, что необходимо сделать больше, чтобы остановить насилие с применением огнестрельного оружия.

Он призвал Конгресс США принять запрет на штурмовое оружие, заявив, что «нужно делать больше для защиты школ».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также призвала Конгресс, в том числе республиканцев, принять закон о безопасности оружия после инцидента в христианской школе.

«Сколько еще детей должно быть убито, прежде чем республиканцы в Конгрессе примут меры, чтобы ввести запрет на оружие, закрыть лазейки в нашей системе проверки биографических данных или потребовать безопасного хранения оружия? Пора что-то делать», — подчеркнула она.

Мэр Нэшвилла Джон Купер считает, что слишком много детей гибнет от огнестрельного оружия.

«Сейчас основная причина детской смертности — это огнестрельное оружие и стрельба, и это неприемлемо», — заявил Купер после трагедии в его городе.

Исследование, опубликованное в американском журнале JAMA Pediatrics в декабре, подтверждает его точку зрения о том, что убийства являются основной причиной смерти детей в Соединенных Штатах, и общий показатель увеличивается в среднем на 4,3% каждый год в течение почти десятилетия.

CNN отмечает, что в 2023 году в США произошло уже 130 случаев массовой стрельбы, в которых были застрелены от 4-х и более человек.



