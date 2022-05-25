Стрельба в Техасе: 19 детей погибли в результате нападения на начальную школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девятнадцать маленьких детей и двое взрослых погибли 24 мая т.г. в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювалде (Техас, США) передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

18-летний Сальвадор Рамос, одетый в бронежилет и вооруженный пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу, прежде чем был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Одним из убитых взрослых была учительница Ева Мирелес, у которой осталась дочь. Подросток подозревается в том, что застрелил свою бабушку в начале беспорядков. Два сотрудника пограничного патруля были ранены в ходе перестрелки, которые находятся в больнице в стабильном состоянии.

В США объявлен день траура, приспущены флаги на Белом доме и других федеральных зданиях США в честь жертв в Ювалде. Президент США заявил, что ему «надоело реагировать на массовые расстрелы, поскольку он распорядился о контроле над оружием».

Перестрелки в американских школах стали повторяющимися чрезвычайными явлениями, в прошлом году было зарегистрировано 26 случаев. Стрельба в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году стала самой ужасной, двадцать детей из 26 жертв были в возрасте от 5 до 6 лет.