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    Стрельба в штате Нью-Мексико: двое убитых, есть раненые

    28 Мая 2023, 13:41

    РЕД-РИВЕР. КАЗИНФОРМ - Два человека были убиты на моторалли в городе Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, в субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    В результате стрельбы шесть человек получили ранения, в том числе один был доставлен по воздуху в больницу в Денвере. Остальные пострадавшие были госпитализированы в больницу Святого Креста в Таосе и другие медицинские учреждения штата.

    «Все причастные к стрельбе находятся под стражей в местной полиции», - сообщила мэр города Ред-Ривер Линда Калхун.

    Место инцидента в безопасности, угрозы общественной безопасности нет, подтвердили местные власти.

    После стрельбы в городе Таос, примерно в 40 милях от Ред-Ривер, был введен комендантский час, действующий до 4:00 утра по местному времени, согласно чрезвычайному постановлению мэра Паскуалито Маэстаса. Розничным торговцам, барам и другим заведениям запрещено продавать алкоголь, пока действует комендантский час.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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