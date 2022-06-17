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    Стрельба в церкви штата Алабама – есть жертвы

    17 Июня 2022, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и один получил ранение в церкви американского штата Алабама, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Инцидент произошел в четверг вечером в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставиа-Хиллз, расположенной в округах Джефферсон и Шелби.

    Одинокий подозреваемый вошел на церковное собрание небольшой группы верующих и открыл стрельбу. Три человека получили огнестрельные ранения, из них двое скончались, третий находится в больнице на лечении.

    Личность подозреваемого была установлена не сразу. В настоящее время предполагаемый стрелок находится под стражей в полиции. В рамках осуществляемого расследования мотивы преступника не разглашаются.

    В начале июня вооруженный мужчина, в ходе похоронной службы на кладбище Грейсленд в городе Расин штата Висконсин, произвел выстрелы в толпу скорбящих, два человека получили ранения.


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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