Стратегию развития атомной отрасли разрабатывают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается Стратегия развития атомной отрасли. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству было дано поручение по подготовке Стратегии развития атомной отрасли. Мы взяли в работу это поручение, сейчас идет разработка Стратегии, в которой мы по всем вопросам, связанным с технологиями безопасности, с выбором конкретных технологий по атомной отрасли и по объему атомной генерации в структуре энергобаланса, постараемся найти ответы и вынесем на обсуждение в Правительство», – сказал Ж. Нурмаганбетов.

В отношении выбора технологии и подрядчика для строительства АЭС вице-министр отметил, что этот вопрос обсуждается на заседаниях межведомственной комиссии, созданной при Минэнерго. Проведено несколько серий опросов населения, в предполагаемом районе строительства АЭС будут проведены публичные слушания.

Вице-министр также отметил, что, по мнению специалистов разных стран, а также главы МАГАТЭ, достижение углеродной нейтральности без атомной энергетики невозможно. Учитывая, что Казахстан планирует в 2060 году достичь углеродной нейтральности, место для АЭС в структуре энергобаланса страны определенно есть. Вопрос только в правильном выборе места для АЭС и технологии.



