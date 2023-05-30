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    Стратегию развития атомной отрасли разрабатывают в Казахстане

    30 Мая 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается Стратегия развития атомной отрасли. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству было дано поручение по подготовке Стратегии развития атомной отрасли. Мы взяли в работу это поручение, сейчас идет разработка Стратегии, в которой мы по всем вопросам, связанным с технологиями безопасности, с выбором конкретных технологий по атомной отрасли и по объему атомной генерации в структуре энергобаланса, постараемся найти ответы и вынесем на обсуждение в Правительство», – сказал Ж. Нурмаганбетов.

    В отношении выбора технологии и подрядчика для строительства АЭС вице-министр отметил, что этот вопрос обсуждается на заседаниях межведомственной комиссии, созданной при Минэнерго. Проведено несколько серий опросов населения, в предполагаемом районе строительства АЭС будут проведены публичные слушания.

    Вице-министр также отметил, что, по мнению специалистов разных стран, а также главы МАГАТЭ, достижение углеродной нейтральности без атомной энергетики невозможно. Учитывая, что Казахстан планирует в 2060 году достичь углеродной нейтральности, место для АЭС в структуре энергобаланса страны определенно есть. Вопрос только в правильном выборе места для АЭС и технологии.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Энергетика Минэнерго РК Атомная станция
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