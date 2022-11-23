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    Стратегический курс Казахстана на укрепление сотрудничества с партнерами по региону остается неизменным - Президент

    23 Ноября 2022, 20:48

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за поздравления по случаю его победы на внеочередных президентских выборах.

    – Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, – заявил Президент.

    Глава государства проинформировал участников о позиции нашей страны по различным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ. В частности, он отметил, что итоговая встреча лидеров Организации проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов.

    – Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий, – сказал Президент.

    В данном контексте Глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

    – Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отдельно остановился на обстановке в Афганистане.

    – Поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану, – сказал Глава нашего государства.

    Президент высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

    В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.


    Фото: t.me/bort_01
    ОДКБ Президент Казахстана
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