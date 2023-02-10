Страны Центральной Азии имеют общие интересы и задачи - Маулен Ашимбаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что перед лицом новых вызовов Центральной Азии важно позиционировать себя как единый регион с едиными интересами и пространство с общим будущим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Беспрецедентная геополитическая напряженность, усиливающееся противостояние ключевых мировых игроков, кровопролитные конфликты, к сожалению, стали тревожными реалиями современного мира. Вопросы вызывает эффективность международных институтов по поддержанию глобального мира, а также действенность соглашений, гарантирующих стратегическую безопасность. Будущее мировой политики становится неустойчивым и непредсказуемым. При этом международная конфронтация приобретет затяжной и долгосрочный характер, оказывая негативное влияние на мировую экономику, социальное развитие и гуманитарную сферу», - заявил Маулен Ашимбаев во время открытия первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии в Туркестане.

По словам спикера Сената, кризис международной системы усугубляется экономическими, социальными и технологическими вызовами современного мира.

«С одной стороны, мы наблюдаем беспрецедентный технологический прорыв. Переход на новый технологический уклад, проникновение цифровых технологий и искусственного интеллекта в экономическую сферу, политическую и общественную жизнь, культуру. С другой стороны, технологический прогресс не служит в полной мере разрешению глобальных экономических и социальных противоречий. Растет цифровое и экономическое неравенство между странами, социальное расслоение внутри обществ. Пандемия Covid-19 и геополитическая конфронтация еще более усугубили эти противоречия», - добавил М. Ашимбаев.

Также, как отметил спикер палаты, распад традиционных цепочек поставок товаров и продовольствия, санкционное противостояние способствовали усилению инфляции, возникновению продовольственного кризиса, стагнации мировой экономики.

«Все эти негативные тренды несут прямой вызов и для стран Центральной Азии, безопасности региона, экономическому и социальному развитию наших государств. В этих непростых условиях важна сплоченность наших стран, готовность совместно противостоять новым вызовам и проблемам. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на прошедшем в октябре прошлого года саммите стран Центральной Азии, «нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов», - сказал Маулен Ашимбаев.

В этой связи, как подчеркнул председатель Сената, перед лицом новых вызовов Центральной Азии важно позиционировать себя как единый регион с едиными интересами, пространство с общей исторической судьбой и общим будущим.

«В основе единой центрально-азиатской идентичности – этническая, языковая, религиозная, духовная и историческая близость. Испокон веков по территории Центральной Азии пролегали маршруты Великого Шелкового пути – главной торговой артерии средневековья, соединявшей Восток и Запад. Это способствовало формированию общего торгово-коммуникационного и культурного пространства. Однако нас объединяет не только прошлое, но и настоящее. Страны Центральной Азии имеют общие интересы и общие задачи», - отметил М. Ашимбаев в своем выступлении.

С 9 по 10 февраля Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума.

Фото: пресс-служба Сената РК