Страны Центральной Азии и ЕС хотят видеть Афганистан безопасным государством

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Ашхабаде состоялась четвёртая встреча специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам встречи принято совместное заявление спецпосланников ЕС, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по Афганистану, которые подтвердили свою твердую приверженность превращению Афганистана в стабильную, мирную и процветающую страну с долгосрочными перспективами прочного мира.

В документе отмечены принципы и ожидания, изложенные в предыдущих заявлениях по итогам обсуждений в этом формате в Ташкенте, Алматы и Брюсселе, в том числе в отношении прав человека и ситуации с безопасностью.

Подчеркнута важность создания инклюзивного и представительного правительства и защиты гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав всех афганцев. В заявлении содержится также призыв к Талибан отменить запреты, ограничивающие права афганских девочек и женщин на образование, работу и участие в общественной жизни.

Отмечается важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в Афганистане.

Участники консультативной встречи также подчеркнули важность недопущения использования афганской территории в качестве убежища для размещения, планирования, обучения, финансирования или экспорта терроризма и насильственного экстремизма в другие страны.

Учитывая общую цель - стремление к миру и стабильности в Афганистане и регионе, участники подчеркнули необходимость продолжения диалога и сотрудничества в этом формате и более широким международным сообществом. Следующая консультативная встреча намечена на осень.



