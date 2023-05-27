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    Страны Центральной Азии и ЕС хотят видеть Афганистан безопасным государством

    27 Мая 2023, 23:23

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Ашхабаде состоялась четвёртая встреча специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам встречи принято совместное заявление спецпосланников ЕС, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по Афганистану, которые подтвердили свою твердую приверженность превращению Афганистана в стабильную, мирную и процветающую страну с долгосрочными перспективами прочного мира.

    В документе отмечены принципы и ожидания, изложенные в предыдущих заявлениях по итогам обсуждений в этом формате в Ташкенте, Алматы и Брюсселе, в том числе в отношении прав человека и ситуации с безопасностью.

    Подчеркнута важность создания инклюзивного и представительного правительства и защиты гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав всех афганцев. В заявлении содержится также призыв к Талибан отменить запреты, ограничивающие права афганских девочек и женщин на образование, работу и участие в общественной жизни.

    Отмечается важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в Афганистане.

    Участники консультативной встречи также подчеркнули важность недопущения использования афганской территории в качестве убежища для размещения, планирования, обучения, финансирования или экспорта терроризма и насильственного экстремизма в другие страны.

    Учитывая общую цель - стремление к миру и стабильности в Афганистане и регионе, участники подчеркнули необходимость продолжения диалога и сотрудничества в этом формате и более широким международным сообществом. Следующая консультативная встреча намечена на осень.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Евросоюз Афганистан ЦОН
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