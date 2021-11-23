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    Страны Центральной Азии добились успехов с момента обретения независимости  – Жозеп Боррель

    23 Ноября 2021, 11:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен приняли участие в 17-й министерской встрече ЕС-Центральная Азия в Душанбе (Таджикистан), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча проходила под сопредседательством Жозепа Борреля и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина при участии министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и заместителя министра иностранных дел Туркменистана.

    Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, в совместном заявлении участники встречи подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества между ЕС и Центральной Азией для поддержки экологически чистого и устойчивого восстановления экономики после COVID-19, как и совместной работы по решению некоторых проблем, возникающих в связи с событиями в Афганистане.

    «Страны Центральной Азии добились замечательных успехов с момента обретения независимости 30 лет назад. ЕС заинтересован, чтобы Центральная Азия развивалась как более устойчивое, процветающее, более тесно взаимосвязанное экономическое и политическое пространство. ЕС и Центральная Азия разделяют твердую приверженность активизации сотрудничества для более успешного восстановления после COVID-19. Мы также хотим активизировать совместные усилия по решению некоторых общих проблем, вытекающих из ситуации в Афганистане. ЕС может внести весомый вклад в будущее региона, если государства Центральной Азии проявят решимость в своем стремлении к реформам и демократии», – отметил Жозеп Боррель.

    Комиссар Ютта Урпилайнен добавила: «Партнерство между ЕС и Центральной Азией строит совместный путь к зеленому, устойчивому, инклюзивному и устойчивому восстановлению после пандемии коронавируса. Мы хотим укрепить сотрудничество в области климата, взаимосвязанности, торговли и инвестиций, энергетики и безопасности. И мы будем взаимодействовать с гражданским обществом и молодежью, чтобы развивать партнерство и далее».

    Министерская встреча состоялась через несколько дней после заседания министров иностранных дел стран ЕС, прошедшей под руководством Жозепа Боррелля и Ютты Урпилайнен. Среди многих вопросов на встрече обсуждались также и проблемы, связанные с водой и устойчивым развитием в Центральной Азии.

    На встрече в Душанбе Евросоюз проинформировал о своих приоритетах в области регионального сотрудничества в соответствии со Стратегией ЕС по Центральной Азии от 2019 года: содействие устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству.

    Помимо этого заседание предоставило возможность обменяться информацией о реализации финансируемых ЕС программ, включая «Программу по управлению границами в Центральной Азии» (BOMCA) и контртеррористический проект «Содействие правоохранительным органам в Центральной Азии» (LEICA). Были предложены новые инициативы, включая межрегиональный диалог по международным трудовым стандартам. ЕС и Центральная Азия рассчитывают организовать в течение 2022 года Конференцию высокого уровня по взаимосвязанности.

    В 2019 году ЕС принял новую Стратегию по Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), которая подчеркивает растущую стратегическую значимость региона для ЕС. Европейский Союз имеет значительные интересы в Центральной Азии, учитывая стратегическое географическое положение и ключевую роль региона в связях между Европой и Азией, его обширные энергетические ресурсы (Казахстан является четвертым поставщиком сырой нефти в ЕС), значительный рыночный потенциал (70 миллионов жителей, 35% из которых моложе 15 лет), а также интерес к региональной безопасности и миграции, особенно в свете событий в Афганистане.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Центральная Азия Евросоюз
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