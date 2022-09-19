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    Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с визами других стран ЕС

    19 Сентября 2022, 14:01

    ВИЛЬНЮС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Граждане России, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 понедельника не смогут въехать в Литву в общем порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Вступает в силу решение Сейма Литвы от 13 сентября, согласно которому в связи с событиями на Украине до 15 декабря продлевается режим чрезвычайного положения и закрывается въезд в страну для граждан России, даже если у них на руках есть действующая шенгенская виза.

    Эта норма поддержана также Польшей и другими странами Балтии. В то же время Вильнюс назвал категории граждан РФ, которые будут впущены в страну вне введенного запрета. Это относится к российским дипломатам, представителям оппозиции, работникам компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС, а также к членам семей лиц, которые могут представить действующий вид на жительство в странах - членах сообщества, или являются гражданами стран - членов.

    По данным Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, в августе границу балтийской республики пересекли 83 тысяч граждан РФ, в том числе проследовавших транзитом в Калининградскую область. С начала текущего года в Литву прибыли 395 тысяч россиян, из них проследовали транзитом более 180 тысяч человек. 861 человек в Литву пропущен не был в связи с несоответствием требованиям шенгенского кодекса.
    Фото : tass.ru
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