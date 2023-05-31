Странам Евросоюза угрожает усиление засухи в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Больше всего засуха поражает южные страны ЕС - Испанию, Португалию и Францию, а Италия страдает еще и от наводнений. Содержание влаги в почве уменьшилось в Балтии и Скандинавии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Южная Европа готовится к наступлению жаркого сезона и усилению засухи, которая пагубно сказывается на ее сельском хозяйстве. Наиболее пострадавшие страны-члены Евросоюза просят его оказать им финансовую поддержку, в частности, выделить средства из «Аграрного резерва» в размере 450 миллионов евро, предназначенных для помощи фермерам в исключительные тяжелые времена. О том, что такие времена наступили, заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас Пучадес:

«В этом году мы наблюдаем, в случае с Испанией, уменьшение количества осадков более чем на 30% с начала гидрологического года. Это имеет прямые последствия для кормления животных на пастбищах. Это также имеет последствия для зимних урожаев, сбор которых не удалось завершить. Это также имеет последствия для яровых культур, которые в некоторых случаях не могут быть посеяны. Это также имеет последствия для орошения при том, что напор воды уменьшился».

Доклад, представленный Португалией также от имени Франции, Италии и Испаниина министерской встрече в Брюсселе, показывает тревожную ситуацию. В конце апреля 21,6% территории Евросоюза находилось в режиме «предупреждения о засухе», а 3,2% - в ситуации «тревоги».

Наибольший урон из-за нехватки дождей несут Испания и Португалия. Содержание влаги в почве стало меньше, чем обычно, в странах Балтии и Скандинавии.

В Испании наблюдает дефицит осадков на 24% ниже среднего в период с 1 октября 2022 г. по 25 апреля 2023 г., в то время как во Франции 26 из 101 департаментов рискуют подвергнуться засухе к концу лета. Она негативно повлияла на сельскохозяйственную деятельность на более чем 40% материковой территории Португалии.

В Италии не только засуха, но и наводнения наносят ущерб животноводству, виноградникам, зерновым культурам, производству фруктов и овощей. Кроме того, говорится в докладе, уменьшение стока в дельте реки По вызывает подъем соляного клина из моря, что делает воду непригодной для сельскохозяйственных нужд.



