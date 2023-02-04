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    Столовую ложку извлекли из желудка мужчины хирурги в Алматинской области

    4 Февраля 2023, 12:27

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В городской многопрофильной больнице города Қонаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку. По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.

    «При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода», - сказал Тахир Закирьевич.

    Прогноз определяется, в данном случае, характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.

    На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.

    Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их профессионализм.


    Фото: t.me/DenMinPR

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Происшествия Минздрав РК Здравоохранение
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