Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Столкнувшийся в Актюбинской области с тепловозом поезд отправился до пункта назначения

    5 Марта 2023, 19:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 16 часов 55 минут со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд № 317 сообщением «Бишкек-Самара» отправился до пункта назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками.

    Состав был задержан из-за столкновения маневрового локомотива с тепловозом поезда. Пострадавших в результате произошедшего нет.

    Для установления причин произошедшего работает специальная комиссия.

    Как сообщалось, маневровый локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Актюбинской области. В поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ).

    Сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КТЖ Актюбинская область ДТП Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая