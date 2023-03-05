Столкнувшийся в Актюбинской области с тепловозом поезд отправился до пункта назначения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 16 часов 55 минут со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд № 317 сообщением «Бишкек-Самара» отправился до пункта назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками.

Состав был задержан из-за столкновения маневрового локомотива с тепловозом поезда. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Для установления причин произошедшего работает специальная комиссия.

Как сообщалось, маневровый локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Актюбинской области. В поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ).

Сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.



