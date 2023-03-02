Столкновение поездов в Греции: начальник вокзала взят под стражу

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Греческая железнодорожная компания Hellenic Train отменила в среду движение поездов по 14 направлениям из-за столкновения пассажирского и грузового составов недалеко от города Лариса. Также поступают сообщения о том, что начальник вокзала в городе Лариса взят под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса на одном пути оказались пассажирский и грузовой составы. Первый шел из Афин в Салоники, второй — в обратном направлении.

При столкновении первые вагоны поездов были полностью смяты, колеса и фрагменты обшивки от удара были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. Сразу после аварии начался пожар.

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после катастрофы пассажирского поезда, в результате которой погибли по меньшей мере 40 человек.

В пассажирском поезде находились около 350 человек. Как сообщается, многие из них — студенты, возвращавшиеся с карнавала в честь наступления великого поста. Он проводился впервые за 4 года.

На место трагедии выехал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В стране объявлен трехдневный траур.

Фото Reuters

