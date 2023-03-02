Столкновение поездов в Греции: кто виноват в трагедии

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Одна из самых страшных железнодорожных катастроф, произошедшей в стране, унесла жизни по меньшей мере 43 человек. В Греции объявлен трехдневный траур. Что произошло и кто виноват в трагедии, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Национальная трагедия

Авария произошла незадолго до полуночи 1 марта. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, в котором находились около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом при выходе из тоннеля после выезда из города Ларисы (в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса – прим. ред.).



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Ранее сообщалось, что 270 пассажиров были эвакуированы с места трагедии и отправлены на автобусах в Салоники. Некоторые из очевидцев сообщили, что удар при столкновении поездов был очень сильным, несколько вагонов сразу загорелись.

«Все вокруг горело, мы выбрались через разбитые стекла. Оказались в овраге, вокруг дым, непонятно, куда нужно было идти», - рассказал один из пассажиров.

Пожарные говорят, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, от удара колеса и части покрытия вагонов были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. На месте аварии работали пожарные на 40 машинах. Прибыли также сотрудники специальных подразделений по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Их усилия направлены на поиски погибших.



Фото: REUTERS



Также по данным зарубежных информационных агентств, в поезде было много молодежи. В городе Салоники, куда направлялся поезд, большой процент студентов среди населения, и многие из них возвращались туда после каникул. Сообщается, что в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 42 человека и десятки были ранены. Ещё 10 пассажиров поезда числятся пропавшими без вести.



Начальник станции арестован

Начальник станции, отвечающий за сигнализацию, первоначально отрицал вину и ссылался на возможную техническую неисправность, но затем, по данным греческих СМИ, всё же признал свою вину.

Начальнику станции города Лариса предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Министр транспорта Греции на фоне произошедшей трагедии накануне подал в отставку. Спасатели второй день продолжают поиски выживших.



Фото: REUTERS

Позже стало известно, что греческая железнодорожная компания Hellenic Train отменила полностью движение поездов по 14 направлениям из-за столкновения пассажирского и грузового составов недалеко от города Лариса.

Чёрный день для железных дорог Греции

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку практически сразу после катастрофы пассажирского поезда.

Как сообщает греческий телеканал ERT1, Костас Караманлис заявил об уходе с поста, отметив, что считает это решение своим долгом в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли.

«Я только что вернулся с места железнодорожной трагедии, боль невыносима. Это факт, что мы получили греческую железную дорогу в состоянии, которое не соответствует XXI веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить ситуацию. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую катастрофу. Это очень тяжело для всех нас и для меня лично», - сказал он.



Фото: REUTERS

«Когда происходит что-то настолько трагичное, невозможно продолжать жить так, как будто этого не было. Я немного лет в политике, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы. От всего сердца я еще раз выражаю свою боль и поддержку семьям погибших», - заявил Костас Караманлис.

1 марта стало известно, что государственный министр Йоргос Герапетритис назначен новым министром инфраструктуры и транспорта Греции, сообщило агентство ТАСС.



Фото: REUTERS

«Временным министром до национальных выборов назначен государственный министр Йоргос Герапетритис, которого я уже попросил поскорее приступить к созданию независимого и межпартийного комитета экспертов, который полностью изучит причины аварии. Но он также рассмотрит многолетние задержки в реализации железнодорожных проектов», - ранее заявил в телеобращении Премьер-Министр Греции Кириакос Мицотакис.

Горькие последствия

Посетив место катастрофы, Премьер-министр Греции Мицотакис заявил, что все произошедшее указывает на «трагическую человеческую ошибку».

«Правосудие сделает свое дело», — сказал он во время телеобращения. «Люди будут нести ответственность, а государство будет на стороне людей», - заявил Кириакос Мицотакис.

Тем временем, профсоюзы страны заявили, что у столкновений поездов было несколько факторов, и авария всего лишь выявила хронические недостатки, в том числе нехватку персонала, сломанные сигналы и устаревшее оборудование.



Фото: REUTERS







Марши протеста молодёжи

По информации ТАСС, греческая молодежь устроила в среду вечером акции протеста в Афинах и Салониках в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса.

В Афинах молодые люди сначала собрались у офиса итальянской железнодорожной компании Hellenic Train, которая осуществляет все пассажирские и грузовые перевозки в Греции. Группы от различных молодежных организаций провели митинг у офиса компании, они зажгли свечи и подняли черный транспарант. Однако отряды полицейского спецназа, применившие слезоточивый газ, оттеснили их от входа в офис. В результате беспорядки переместились на улицы, примыкающие к центральной площади Синтагма (Конституции). По дороге протестующие подожгли мусорные баки. Полиция снова постаралась разогнать участников протеста, применив слезоточивый газ.



Фото: REUTERS







Молодежь провела марш протеста и в Салониках. Около 2 тысяч его участников прошли по центру города, а также побывали около нового железнодорожного вокзала города, где оставили цветы в память о жертвах железнодорожной катастрофы.

Тем временем, работники железных дорог Греции начали суточную забастовку.

Согласно сообщению ТАСС, всегреческая федерация работников железных дорог распространила заявление, в котором говорится, что продемонстрированное правительством страны игнорирование требований организаций железных дорог, привело к трагическому результату около Ларисы.

В стране объявлен трехдневный траур. Расследование катастрофы, по мнению греческих экспертов, может привести к большим реформам в системе железных дорог и новым отставкам.



