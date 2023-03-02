Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Столкновение поездов в Греции: кто виноват в трагедии

    2 Марта 2023, 15:20

    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Одна из самых страшных железнодорожных катастроф, произошедшей в стране, унесла жизни по меньшей мере 43 человек. В Греции объявлен трехдневный траур. Что произошло и кто виноват в трагедии, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Национальная трагедия

    Авария произошла незадолго до полуночи 1 марта. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, в котором находились около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом при выходе из тоннеля после выезда из города Ларисы (в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса – прим. ред.).


    Фото: REUTERS

    Ранее сообщалось, что 270 пассажиров были эвакуированы с места трагедии и отправлены на автобусах в Салоники. Некоторые из очевидцев сообщили, что удар при столкновении поездов был очень сильным, несколько вагонов сразу загорелись.

    «Все вокруг горело, мы выбрались через разбитые стекла. Оказались в овраге, вокруг дым, непонятно, куда нужно было идти», - рассказал один из пассажиров.

    Пожарные говорят, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, от удара колеса и части покрытия вагонов были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. На месте аварии работали пожарные на 40 машинах. Прибыли также сотрудники специальных подразделений по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Их усилия направлены на поиски погибших.


    Фото: REUTERS

    Также по данным зарубежных информационных агентств, в поезде было много молодежи. В городе Салоники, куда направлялся поезд, большой процент студентов среди населения, и многие из них возвращались туда после каникул. Сообщается, что в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 42 человека и десятки были ранены. Ещё 10 пассажиров поезда числятся пропавшими без вести.

    Начальник станции арестован

    Начальник станции, отвечающий за сигнализацию, первоначально отрицал вину и ссылался на возможную техническую неисправность, но затем, по данным греческих СМИ, всё же признал свою вину.

    Начальнику станции города Лариса предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Министр транспорта Греции на фоне произошедшей трагедии накануне подал в отставку. Спасатели второй день продолжают поиски выживших.


    Фото: REUTERS

    Позже стало известно, что греческая железнодорожная компания Hellenic Train отменила полностью движение поездов по 14 направлениям из-за столкновения пассажирского и грузового составов недалеко от города Лариса.

    Чёрный день для железных дорог Греции

    Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку практически сразу после катастрофы пассажирского поезда.

    Как сообщает греческий телеканал ERT1, Костас Караманлис заявил об уходе с поста, отметив, что считает это решение своим долгом в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые погибли.

    «Я только что вернулся с места железнодорожной трагедии, боль невыносима. Это факт, что мы получили греческую железную дорогу в состоянии, которое не соответствует XXI веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить ситуацию. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую катастрофу. Это очень тяжело для всех нас и для меня лично», - сказал он.


    Фото: REUTERS

    «Когда происходит что-то настолько трагичное, невозможно продолжать жить так, как будто этого не было. Я немного лет в политике, но считаю необходимым элементом нашей демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе. Это называется политической ответственностью. По этой причине я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы. От всего сердца я еще раз выражаю свою боль и поддержку семьям погибших», - заявил Костас Караманлис.

    1 марта стало известно, что государственный министр Йоргос Герапетритис назначен новым министром инфраструктуры и транспорта Греции, сообщило агентство ТАСС.


    Фото: REUTERS

    «Временным министром до национальных выборов назначен государственный министр Йоргос Герапетритис, которого я уже попросил поскорее приступить к созданию независимого и межпартийного комитета экспертов, который полностью изучит причины аварии. Но он также рассмотрит многолетние задержки в реализации железнодорожных проектов», - ранее заявил в телеобращении Премьер-Министр Греции Кириакос Мицотакис.

    Горькие последствия

    Посетив место катастрофы, Премьер-министр Греции Мицотакис заявил, что все произошедшее указывает на «трагическую человеческую ошибку».

    «Правосудие сделает свое дело», — сказал он во время телеобращения. «Люди будут нести ответственность, а государство будет на стороне людей», - заявил Кириакос Мицотакис.

    Тем временем, профсоюзы страны заявили, что у столкновений поездов было несколько факторов, и авария всего лишь выявила хронические недостатки, в том числе нехватку персонала, сломанные сигналы и устаревшее оборудование.


    Фото: REUTERS


    Марши протеста молодёжи

    По информации ТАСС, греческая молодежь устроила в среду вечером акции протеста в Афинах и Салониках в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса.

    В Афинах молодые люди сначала собрались у офиса итальянской железнодорожной компании Hellenic Train, которая осуществляет все пассажирские и грузовые перевозки в Греции. Группы от различных молодежных организаций провели митинг у офиса компании, они зажгли свечи и подняли черный транспарант. Однако отряды полицейского спецназа, применившие слезоточивый газ, оттеснили их от входа в офис. В результате беспорядки переместились на улицы, примыкающие к центральной площади Синтагма (Конституции). По дороге протестующие подожгли мусорные баки. Полиция снова постаралась разогнать участников протеста, применив слезоточивый газ.


    Фото: REUTERS


    Молодежь провела марш протеста и в Салониках. Около 2 тысяч его участников прошли по центру города, а также побывали около нового железнодорожного вокзала города, где оставили цветы в память о жертвах железнодорожной катастрофы.

    Тем временем, работники железных дорог Греции начали суточную забастовку.

    Согласно сообщению ТАСС, всегреческая федерация работников железных дорог распространила заявление, в котором говорится, что продемонстрированное правительством страны игнорирование требований организаций железных дорог, привело к трагическому результату около Ларисы.

    В стране объявлен трехдневный траур. Расследование катастрофы, по мнению греческих экспертов, может привести к большим реформам в системе железных дорог и новым отставкам.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Греция Мировые новости В мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok
    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20 – 22 марта
    Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Танзании
    Неубранный мусор  скопился на улицах Парижа из-за забастовки
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров