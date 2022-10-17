Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичный микрорайон «Чубары» начнут газифицировать в 2023 году. До конца текущего года планируется получить положительное заключение экспертизы – на данный момент ведутся проектно-изыскательные работы. В 2023 году в микрорайоне «Чубары» будут начаты строительно-монтажные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Районы Сарыарка и Алматы полностью обеспечены возможностью подключить дома к газу. Это 10 жилых массивов и четыре микрорайона (Ақбидай, Қазақауыл, Нур-Бесiк, мкрн в районе ул. Потанина). Для этого в городе построено свыше 680 км газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети. Порядка 6,5 тыс. жителей данных районов подключили дома к газу. Это более 60 %.

В оставшихся районах – Байконыр и Есиль – ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023 году). В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным «Туран», «Тельмана» и к жилым массивам «Ильинка» (Уркер), «Ондирис», «Тельман», «Пригородный», мкрн «Family Village» и «Garden Village».

Для стимулирования и оказания помощи принят ряд социальных мер: вдвое сокращен список документов для подключения домов к газу; более чем в два раза увеличена сумма, которая выделяется нуждающимся категориям населения (до 430 тыс. тенге); на бесплатной основе выдаются приборы учета газа (счетчики); имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома.

Все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ. Также ведутся работы по подключению к газу социальных объектов. Из 20 соцобъектов (район Алматы и Сарыарка) на газ перевели уже 13 объектов, по оставшимся семи объектам ведутся пусконаладочные работы. Ранее они отапливались через автономные источники тепла: углем либо, как большинство, дизельным топливом, что в разы дороже. Общая экономия за счет перевода данных объектов на газ составит более 1 млрд тенге в год.

Газификация столицы находится на контроле у Главы государства. Газификация позволит не только значительно улучшить экологию города, но и создать более комфортные условия для жителей частного сектора.





Фото : gov.kz











