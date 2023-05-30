Столичный аэропорт отремонтируют за счет госбюджета – пояснение Комитета гражданской авиации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В кулуарах Правительства глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев пояснил, почему Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев будут ремонтировать за счет средств из госбюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аэропорт Астаны находится в государственной собственности. Ремонт взлетно-посадочной полосы планируется за счет средств государственного бюджета. Тарифы аэропорта покрывают текущие затраты. Для обновления наземной инфраструктуры необходимы дополнительные средства, потому что тарифы у нас относительно дешевые. Тарифы аэропортов по странам СНГ у нас одни из самых низких», - сказал Талгат Ластаев.

Журналист уточнила, действительно ли все 20 млрд тенге на ремонт аэропорта будут выделены из бюджетных средств.

«Да, планируется за счет бюджета», - добавил глава Комитета гражданской авиации.

Ранее на заседании Правительства министр индустрии Марат Карабаев заявил о том, что разработана проектно-сметная документация по проекту «Капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры аэропорта Астаны» и получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза». Осуществляется подготовка документации для формирования бюджетной заявки.



