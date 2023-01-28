Столичные врачи спасли пациентку с патологией почек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вернуться к жизни пациентке с патологией почек помогли врачи центра урологии городской многопрофильной больницы №2. О страшном недуге многие могут даже не догадываться, в урологии такие операции остаются уникальными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Девушка страдала мочекаменной болезнью с 19 лет. Неоднократно были проведены операции, но болезнь не отступала. Пациентка предварительно обращалась во многие урологические клиники для проведения оперативного лечения, однако ей было отказано в виду сложности клинического случая.

Девушка обратилась в городскую многопрофильную больницу №2, где ей предложили провести операцию - перкутанную нефролитотрипсию. Она уникальна тем, что менее травматична и выполняется через сантиметровый разрез в поясничной области, где с помощью лазера удаляются камни почек.

Пациентке проведено эндоскопическое удаление камней почек с обеих сторон одномоментно.

«Хирургия коралловидных камней является «высшим пилотажем» в лечении мочекаменной болезни», - сказал руководитель городского центра урологии Аскар Жашенов.

После проведенной операции состояние пациентки стало улучшаться, все показатели крови нормализовались, функции почек восстановлены.

«Практика показывает, сложные формы нефролитиаза при отсутствии адекватного и своевременного лечения приводят к потере функционального состояния почек с исходом в терминальную почечную недостаточность и необходимостью подключения аппарата искусственной почки», - сообщил заместитель директора главного врача по хирургической части Юрий Пак.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, готовится к выписке на амбулаторное лечение под наблюдение поликлинической службы.