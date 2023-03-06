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    Столичные ветераны ВОВ получат соцпомощь в размере 800 тысяч тенге ко Дню Победы

    6 Марта 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичным ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне окажут соцпомощь в размере 800 тысяч тенге. Соответствующе решение городского маслихата размещено на портале Открытые НПА , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оказать в 2023 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне каждому зарегистрированному и постоянно проживающему в городе Астане ветерану Великой Отечественной войны в размере 800 000 (восемьсот тысяч) тенге», - отмечено в документе.

    Также решением маслихата планируется оказать в 2023 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне не вступившим в повторный брак вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне, зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Астане, в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге.

    «Настоящее решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования», - уточняется в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Социальная поддержка ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Маслихат
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