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    • Столичные пожарные провели учения в крупном ТРЦ

    10 Августа 2022 21:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 августа департамент по ЧС Нур-Султана совместно с противопожарной службой ТРЦ MEGA Silk Way провели полномасштабные пожарно-тактические учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Основная цель учений - отработка методов и способов эвакуации, тушения пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей. Также в ходе учений проверяется готовность соответствующих служб ТРЦ к ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации посетителей из здания, тестирование технического оснащения и системы оповещения.

    В первую очередь, пожарные отработали взаимодействия подразделений службы спасателей с персоналом торгово-развлекательного центра по ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

    «По сценарию учений в одном из бутиков, расположенном на втором этаже ТРЦ, произошло возгорание с дальнейшим распространением на смежные помещения. Согласно сценарию, персонал ТРЦ, обнаружив возгорание, сообщил в противопожарную службу и приступил к эвакуации людей из здания. Силами сотрудников Службы пожаротушения и противопожарной службы ТРЦ MEGA Silk Way пожар успешно ликвидирован», - сообщили в столичном ДЧС.

    Всего в учениях было задействовано 35 человек личного состава и 10 единиц техники.


    Фото : gov.kz


    #Нур-Султан #Видео #Пожар
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