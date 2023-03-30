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    Столичные поликлиники задолжали аутсорсерам за несколько лет

    30 Марта 2023, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичные поликлиники задолжали привлекаемым в рамках аутсорсинга организациям, что может повлечь за собой приостановление деятельности медучреждений. Об этом заявил генеральный директор КДЛ «Олимп» Ерлан Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Загруженность поликлиник растет, и они начинают тратить деньги на аутсорсинг. Мы видим очень большую задолженность перед аутсорсерами. На сегодняшний день есть долги за прошлые годы – в январе ФСМС открыло финансирование, а за январь ФСМС платит только сейчас. ФСМС определил так, что аутсорсинг – это гражданско-правовые отношения между аутсорсерами и поликлиникой, и решайте сами. Может возникать ситуация, когда у некоторых частников, которые оказывают аутсорсинг, могут быть кассовые разрывы. Они будут вынуждены подавать на нотариальные надписи или в суд, или досудебные претензии к поликлинике. И это может привести к тому, что деятельность поликлиники может остановиться», - сказал Ерлан Сулейменов на встрече акима Астаны Жениса Касымбека с предпринимателями.

    Как итог, Е. Сулейменов попросил пересмотреть вопросы финансирования поликлиник в целом.

    «Такая ситуация не только по лабораторным услугам. У нас есть различные реабилитационные центры, где ФСМС обязан обеспечивать подушевое финансирование в соответствии с договорами. Есть задержка выплат из республиканского бюджета, этот вопрос мы на уровне министерства многократно поднимали. Я буду еще разговаривать с коллегами из Правительства, буду просить, чтобы ускорили закрытие тех долгов, которые накопились по итогам прошлого года и первого квартала этого года», - ответил Ж. Касымбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Акимат Здравоохранение
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