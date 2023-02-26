Столичная полиция начала расследование смерти сенатора Гульмиры Каримовой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По факту смерти депутата Сената Парламента Гульмиры Каримовой возбудили уголовное дело. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в столичном департаменте полиции.

«По указанному факту проводится досудебное расследование по статье «смерть лица». Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Иная информация досудебного расследования разглашению не подлежит.

Как сообщалось 27 января 2023 года сенатор Гульмира Каримова скончалась в возрасте 45 лет. Тогда пресс-служба Сената называла предварительный диагноз – «Анафилактический шок».

Спикер Сената выразил соболезнования близким сенатора Гульмиры Каримовой.

«Гульмира Раимбековна была настоящим государственным деятелем. Работала в Министерстве образования и науки и внесла большой вклад в развитие отечественной сферы образования. Недавно она была избрана депутатом Сената и она в действительности была квалифицированным специалистом. Такая ситуация очень большая трагедия, печальная ситуация. Мы выражаем соболезнования от имени Сената семье и близким нашей коллеги. Желаем, чтобы ее душа была в раю», - сказал на пленарном заседании Сената спикер Палаты Маулен Ашимбаев.

В столичном управлении здравоохранения предварительный диагноз опровергли, сообщив: «Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактического шока не подтвержден. Скорая помощь прибыла к пациенту за пять минут. К моменту прибытия медиков больной не подавал признаков жизни: дыхание остановилось, пульса не было. Были проведены реанимационные мероприятия, но результата от этого не было».