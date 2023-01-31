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    Столица в течение 5 лет должна стать городом-садом - Глава государства

    31 Января 2023, 16:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица в течение 5 лет должна стать городом-садом, сказал Глава государства в ходе совещания по развитию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Следующий вопрос – озеленение города. К сожалению, сегодня мы не можем назвать Астану «зеленым» городом. У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет «на свой цвет и вкус». О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений?

    Не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10 % многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь.

    Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50 %. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом. Кроме того, никак не решается вопрос ликвидации стихийных свалок, их насчитывается 50. Акиматам города Астаны и Акмолинской области совместно с министерством экологии надо как можно скорее решить эту проблему», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана
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