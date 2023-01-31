Столица страдает от дефицита теплоэнергии - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось совещание по вопросам развития столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры.

Однако в данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%.

В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3», - отметил Президент.









Фото: t.me/aqorda_resmi



