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    • Столетний ветеран ВОВ успешно прошел послеоперационную реабилитацию в «Совминке»

    8 Августа 2022 16:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной клинической больнице УДП РК (более известной всем как «Совминка») успешно прошел послеоперационную реабилитацию 100-летний пациент, ветеран ВОВ Изгилик Дабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telergram-канал Управляющего делами Президента Республики Казахстан Айбека Дадебаева.

    Полгода назад команда докторов клиники во главе с лечащим врачом-травматологом Асхатом Кабдешовым сделала почетному пенсионеру эндопротезирование тазобедренного сустава (после перелома шейки бедренной кости).

    По словам лечащего врача, операция была рискованной из-за возраста и сопутствующих заболеваний пациента, но сейчас все хорошо.

    У Изгилик-ата удивительная сила духа и жажда жизни. Он следит за здоровьем и поставил перед собой задачу дожить до 125 лет. Вот такую интересную историю рассказали журналистам в ЦКБ.

    Ежегодно в Совминке эндопротезирование тазобедренного сустава проходят сто и более пациентов. Операция непростая. Помимо травматологов и анестезиологов, в ней участвует целая бригада врачей – кардиологи, эндокринологи, терапевты и другие специалисты, в зависимости от состояния пациента. Протез дает пожилым людям второй шанс на полноценную активную жизнь.


    Фото: t.me/udp_dadebayev
    #Алматы #Здравоохранение
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