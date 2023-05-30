Стоит ли казахстанцам ожидать снижения цен на авиабилеты – ответ главы КГА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Является ли справедливой стоимость авиабилетов в Казахстане? На этот вопрос ответил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там очень много факторов, в том числе и уровень дохода на душу населения, и вопрос конкуренции. Стоимость формируется сейчас независимо, она зависит от спроса и предложения. В зависимости от того, насколько высок спрос, формируется тариф», - сказал Талгат Ластаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он также ответил на вопрос: «Стоит ли казахстанцам ожидать снижения цен на авиабилеты?»

«В целом, как уже было доложено, у нас в планах стоит увеличение парка, соответственно, предложение емкостей, предложение кресел будет увеличиваться. Мы практически в полтора раза к 2025 году планируем увеличить парк воздушных судов. Во –вторых, мы внедрили политику отрытого неба и, соответственно, к нам беспрепятственно прилетают международные компании – у нас нет никаких ограничений. Это тоже соответствующее давление на ценовую политику – к нам прилетают лоукост компании, низкобюджетные, различные перевозчики, поэтому в принципе следует ожидать», - пояснил Талгат Ластаев.

Однако он добавил, что в Казахстане наблюдается дефицит авиатоплива.

«Но, в свою очередь, как уже было сказано, мы испытываем дефицит в производстве авиатоплива – авиатопливо составляет 30% в себестоимости авиаперевозок. С учетом этого дефицита цена постоянно меняется, и в сторону повышения в том числе, в пик высокого спроса», - добавил Талгат Ластаев.



