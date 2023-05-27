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    Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря назвали в СКО

    27 Мая 2023, 11:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены летом занять 96% школьников. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления образования Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Н. Жашибекова, будут работать 265 пришкольных и 339 профильных площадок, 179 палаточных и юрточных лагерей. Досуг детей по месту жительства будут обеспечивать 83 организации дополнительного образования и 25 дворовых клубов. На базе Дворца школьников откроется «Летняя академия».

    «Более шести тысяч детей отдохнут в 11 загородных лагерях. Для трех тысяч ребятишек из социально уязвимых слоев населения будут предоставлены бесплатные путевки. На эти цели из местного бюджета выделено 92,4 млн тенге. Средняя стоимость путевки составляет от 35 до 65 тысяч тенге. Сейчас проводятся мероприятия по подготовке лагерей. К 6-му июня все они будут готовы. Открытие летнего сезона планируется с 10-го по 17-е июня. Определены пять оздоровительных сезонов продолжительностью 10 дней каждый», - проинформировал Н. Жашибеков.

    В регионе начало сезона в лагерях зависит от погоды. Заезд детей разрешается при среднесуточной температуре не менее 16 градусов тепла в течение пяти дней.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
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