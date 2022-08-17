Стоимость подключения к газу во всех регионах одинаковая – акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стоимость подключения к газу во всех регионах одинаковая. Об этом на брифинге заявил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проектом акимата и Казтрансгаза предусмотрено, что мы подводим сети к каждому дому до забора оставляя выход из земли, то есть точку подключения. Далее житель согласно законодательства о газоснабжении уже в рыночном порядке нанимает аккредитованную частную компанию», - сказал Максат Есмагулов.

Спикер добавил, что стоимость и условия являются рыночными и никакой государственный орган данную деятельность не регулирует.

«Житель самостоятельно выбирает компанию и с ней договаривается. Были большие жалобы по стоимости подключения, хотелось бы отметить, что она характерна не только для столицы. Она аналогична по всем регионам Казахстана. То есть, что вы покдлючитесь к газу в ЗКО или условно в Жамбылской области, или у нас в столице ориентировочно стоимость будет одинаковая», - пояснил Максат Есмагулов.

Ранее в СМИ сообщалось, что общая сумма расходов для газификации частного дома площадью 160 квадратных метров при газопроводе 30 метров, включая дополнительные работы, такие как устройство вентиляции, сантехнические работы, составит 755 тыс. 892 тенге.

На сегодняшний день жители города платят 38 тыс. 697 тенге за 1 тыс. кубометров газа

Фото: arcpublishing.com